COMEMORAÇÃO DO FERIADO MUNICIPAL DE SÁTÃO SOFRE ALTERAÇÕES DEVIDO ÀS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Devido às condições meteorológicas, previsão de chuva, o Município de Sátão alterou a programação da comemoração do Feriado Municipal, que se celebra no dia 20 de agosto.

Neste dia, mantém-se a Feira Anual a partir das 07h00. Também está confirmada a entrega do Prémio Literário Cónego Albano Martins de Sousa, às 15h00, no Cineteatro Municipal de Sátão e às 17h00 a entrega do cheque de apoio à natalidade no mesmo local.

A restante programação é agendada para sábado, dia 22 de agosto no seguinte horário: às 18h00 o magnífico Sunset e às 22h00 o Trio Elétrico (festa em movimento) percorre as ruas da vila com muita animação, música e alegria. O CROI também estará presente na Praça Paulo VI, a partir das 14h00, com animais disponíveis para adoção. A noite de cinema será no domingo, dia 23 de agosto, às 21h00, em frente à Câmara Municipal com exibição do filme “A Ovelha Choné – O Filme: A Quinta Contra-Ataca”.

Os eventos serão transmitidos no Facebook do Município de Sátão (Live Streaming).

Apelamos aos visitantes que respeitem as indicações de higienização e distanciamento social, de modo a que os eventos decorram com a máxima segurança.