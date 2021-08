COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO BERNARDO – FERIADO MUNICIPAL

As tradicionais Festas de São Bernardo não voltarão a realizar-se este ano, devido à situação de

pandemia que atravessamos. No entanto, o Município de Sátão vai assinalar o dia de São Bernardo, 20 de

agosto, Feriado Municipal, com algumas atividades, prolongando-se também para o dia 21. No dia 20 de

agosto, a programação inicia às 7h00 com a Feira Anual, às 10h00 a Feira do Gado e às 11h00 a

Eucaristia com a presença da Liga dos Combatentes. Às 15h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal,

decorre a entrega do Prémio Literário “Cónego Albano Martins de Sousa”. Também das 14h00 às 18h00,

o CROI estará presente na Praça Paulo VI, com animais disponíveis para adoção. Às 22h00, em frente à

Câmara Municipal irá decorrer o concerto “Sons e Memórias”, da Escola de Música Nota LA. No dia 21

de agosto, sábado, às 19h00, entra em cena em frente à Biblioteca Municipal, a peça de teatro “Andam

Faunos pelos Bosques” com produção AFTA – Projeto Grupo OFF. Estes dois últimos espetáculos

inserem-se na candidatura Culturas do Dão.

No âmbito das orientações da Direção Geral de Saúde, informamos que os bilhetes gratuitos para

acesso ao concerto do dia 20 e para o teatro do dia 21 devem ser adquiridos previamente na Casa da

Cultura de Sátão, no horário normal de funcionamento (de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h30 e aos

sábados das 09h00 às 14h00).

Apelamos aos visitantes que respeitem as indicações de higienização, distanciamento social e

obrigatoriedade de uso de máscara de modo a que o evento decorra com a máxima segurança.