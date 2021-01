Começaram as Obras de Requalificação da Praça Central de Vila Ruiva, em Senhorim, num investimento de 110.000€

No âmbito da requalificação urbana e construção das futuras acessibilidades ao Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Centro Comunitário da Freguesia de Senhorim já em construção em Vila Ruiva, iniciaram-se também as obras de requalificação da Praça Central daquela localidade, num investimento não inferior a 110.000€, constituído pela aquisição de imóveis (65.000€), de demolição dos mesmos e limpeza do espaço (15.000€) e requalificação (30.000€), aqui com a colaboração da Junta de Freguesia.

Um investimento que se justifica, numa freguesia e localidade tão carecida de apoio social, requalificação de espaços e acessibilidades, tão desertificada que se encontra e tão flagelada que foi pelos incêndios florestais de 2017.

Investimentos que a somar aos realizados na rede viária, naos caminhos agrícolas e florestais, no cemitério da Freguesia, bem assim como outros realizados pela Câmara Municipal e também pela Junta de Freguesia de Senhorim, têm recuperado a esperança e o orgulho de pertencer à territorialmente maior Freguesia do Concelho de Nelas.