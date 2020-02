Começa Fevereiro 🎬 Eis o cartaz de filmes!

Em Fevereiro, o CCV continua a fazer a coisa certa. Todas as quintas, o ciclo¬†DO THE RIGHT THING¬†apresenta algumas das propostas mais desafiantes do cinema contempor√Ęneo: filmes inspirados pela coragem perante situa√ß√Ķes dif√≠ceis, problemas sociais, ambientais e morais, sob o olhar cruzado dos cineastas¬†Christian Petzold,¬†Roman Polanski,¬†Benedikt Erlingsson¬†e¬†Matteo Garrone. As sess√Ķes s√£o de¬†entrada livre at√© aos 18 anos, e h√° descontos para estudantes do ensino superior,¬†amigos Teatro Viriato e s√≥cios ACERT.¬†Depois de um Janeiro com √≥ptimas sess√Ķes, n√£o esperamos menos em Fevereiro!