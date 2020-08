Comboio Alfa Pendular descarrilou em Soure

Um comboio Alfa Pendular descarrilou hoje na Linha do Norte, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, após colisão com uma máquina de trabalho, afirmou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O descarrilamento do comboio, que seguia no sentido Sul-Norte, ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15:30, afirmou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O embate terá ocorrido na zona de Casalinhos, concelho de Soure.

De acordo com a mesma fonte, estão a ser mobilizados para o local 39 veículos com 110 operacionais.

“Há meios já no local e outros a caminho”, disse fonte da ANPC, referindo que ainda não há dados sobre possíveis vítimas.