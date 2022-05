Colisão seguida de despiste para esplanada causa um morto e cinco feridos em Celorico da Beira

Uma pessoa morreu hoje e cinco ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância, seguida do despiste de uma das viaturas para a esplanada de um café, em Celorico da Beira.

Segundo fontes da proteção civil e da GNR, o sinistro ocorreu pelas 17:34 na Estrada Nacional (EN) 17, na localidade de Carrapichana, no concelho de Celorico da Beira, no distrito da Guarda.

“Foi uma colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e uma ambulância do corpo de bombeiros de Gouveia que vinha para a Guarda com um doente. Foi uma colisão seguida de atropelamento de duas pessoas que se encontravam na esplanada de um café [situado à beira da estrada]”, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

A fonte explicou que do acidente resultou uma vítima mortal (que se encontrava na esplanada do café), um ferido grave (que estava no mesmo local) e quatro feridos ligeiros (dois bombeiros, o doente que era transportado na ambulância e um ocupante do veículo ligeiro).

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à Lusa que após a colisão entre as duas viaturas, uma delas atingiu a esplanada do café, sem especificar qual.

As causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) daquela força de segurança, indicou.

Estiveram no local do acidente 28 elementos e 13 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, Gouveia e Melo, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu e da GNR.

Para o local, segundo o CDOS da Guarda, também foi solicitada a presença de uma equipa de psicólogos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) para prestar apoio aos familiares da vítima mortal.