Colisão entre duas viaturas em Tarouca provoca um morto e um ferido grave

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, hoje, em Pinheiro, concelho de Tarouca, provocou um morto e um ferido grave, disse fonte do Comando Distrital de operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

“A colisão entre as duas viaturas ligeiras de passageiros provocou uma vítima mortal e um ferido grave, que foi helitransportado, pelo helicóptero do INEM de Bragança, para o Hospital de Vila Real”, adiantou à agência Lusa fonte do CDOS de Viseu.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi às 11:07 e a colisão aconteceu na Estrada Nacional (EN) 329, em Pinheiro, freguesia de São João de Tarouca, concelho de Tarouca, a norte do distrito de Viseu.

No local estiveram 19 operacionais, entre bombeiros, GNR e INEM, apoiados por seis viaturas e um helicóptero.