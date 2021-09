Coligação PSD/CDS-PP destrona PS em Lamego com maioria absoluta

A coligação PSD/CDS-PP venceu no domingo as eleições para Câmara de Lamego com maioria absoluta e destronou o PS, depois de apurados os resultados das 18 freguesias, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

Com 45,28% dos votos e quatro mandatos, a coligação PSD/CDS-PP consegue a eleição de Francisco Lopes para presidente da câmara, cargo que era ocupado por Ângelo Moura, candidato a um segundo mandato pelo PS, que recolheu 43,99% dos votos e alcançou três mandatos.

O Chega foi a terceira força mais votada, com 4,10%, mas sem qualquer elemento eleito.