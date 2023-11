Coletivo Amarelo Silvestre promove laboratório de Criação em Viseu

Amarelo Silvestre acolhe, na sua sede, n’As Casas do Visconde, em Canas de Senhorim, concelho de Nelas, distrito de Viseu, um Laboratório de Criação intitulado “algumas histórias”.

Em comunicado de imprensa, o coletivo destacou que a oficina é da responsabilidade de Gustavo Ciríaco, um “coreógrafo e artista transdisciplinar, que trabalha nas áreas da dança e nas artes visuais,” e que trabalha “a partir das narrativas do público e do performer e do seu ponto de encontro: a sala de espetáculo”.

“Tomando como ponto de partida os elementos estruturais da construção cénica como a abertura, o intervalo e o final, com especial foco nos inícios, este laboratório de criação convida os interessados nas artes performativas a explorar a construção de espetáculos efémeros e site-specific”, descreveu o coletivo.