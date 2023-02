Colectivo Gira Sol Azul edita segundo trabalho discográfico inspirado no universo dos mais novos

O Colectivo Gira Sol Azul, de Viseu, vai editar o seu segundo trabalho discográfico inspirado no universo dos mais novos, intitulado “Tangerina” e que faz “uma viagem pelo universo da palavra feita ora prosa ora poesia”.

Com o livro “A Invenção do Dia Claro”, de Almada Negreiros, a servir de inspiração, “é recuperada a metáfora da tangerina que rola de um cesto até ao mar e descobre o mundo, e com ela também todos partem à descoberta de novos lugares”, avança o coletivo.

O disco Tangerina vai ser editado no dia 10 de março e inclui a participação de Luísa Antunes (violoncelo), Marcos Cavaleiro (bateria e percussão) e Xosé Miguelez (sax tenor).

Em palco, nos espetáculos ao vivo, é uma família que dá voz ao disco: Ana Bento (voz), Bruno Pinto (guitarra) e os seus quatro filhos (Olívia no baixo e voz, Jasmim no trompete, teclado e voz, Artur na bateria e voz e Úrsula no violoncelo, teclado e voz).

