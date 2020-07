Clicks no ISMT – exposição virtual de fotografia

A “Clicks” é uma exposição virtual de fotografia, desenvolvida pelos alunos do 1.º ano da licenciatura de Multimédia, do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), durante este último semestre.

Na página do facebook https://www.facebook.com/ clickismtmultimedia/ foram partilhadas diariamente fotografias captadas pelos alunos durante as aulas da unidade curricular de Laboratório Multimédia I, com tutoria do Prof. João Batista.

A comunicação visual do evento foi concebida em sinergia com as unidades curriculares de Design Gráfico e Tratamento de Imagem Digital, tutorias da Prof.ª Daisi Araújo e Prof.ª Cátia Biscaia, respetivamente.

Esta é mais uma aposta da atual Coordenação do curso em criar projetos interdisciplinares aliando valências de várias unidades curriculares.