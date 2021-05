CLDS Lamego Com_Tigo celebrou mês da família

Num mês em que se celebra internacionalmente o dia da família, 15 de Maio, o

CLDS Lamego Com_Tigo promoveu a “Semana da Parentalidade”, um conjunto

sessões de curta duração para dotar os pais de ferramentas para a educação de

crianças mais felizes, resilientes e capazes.

Com recurso à plataforma Zoom, e sob a orientação de especialistas, a Semana da

Parentalidade foi uma oportunidade para os pais que participaram nesta iniciativa

descobrirem e adotarem práticas educativas positivas, num contexto de partilha de

experiências.

A primeira sessão contou com a Psicóloga e Especialista em Saúde Mental e Parentalidade,

Dra. Tatiana Louro, cujo tema principal foi a “Normalização e aceitação das birras”.

Na segunda sessão marcou presença o Coach Parental e Facilitador de Parentalidade David

Damil, que abordou o tema “Famílias conscientes, Pai presente”.

Para falar de “Inteligência Emocional” a Mentora Emocional, Fundadora da Educar com

Empatia “Escola para Pais”, Instrutora online certificada em Educação e Parentalidade

positivas e Facilitadora em Felicidade Interna Bruta, Vânia Martins Ferreira, trouxe para debate

a importância de ser emocionalmente inteligente.

Em parceria com a CPCJ de Lamego, o Com_Tigo associou-se também este mês à Campanha

Nacional de “Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”, que desafiou os alunos das escolas do

concelho de Lamego a criar um cartaz com slogan alusivo ao tema, promovendo esta

problemática junto dos mais novos.

Recorde-se que o CLDS 4G “Lamego Com_Tigo” é cofinanciado pelo PO ISE, Portugal 2020 e

União Europeia, pelo Fundo Social Europeu, tendo como organismo intermédio o Instituto da

Segurança Social. A Obra Kolping de Portugal é a promotora do projeto, tendo o Município de

Lamego como parceiro.