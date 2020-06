CLDS 4G de Lamego vai apoiar a população vulnerável

Desde o início desta semana, já está a trabalhar no terreno o projeto CLDS 4G – “Lamego Com_Tigo” que concretizará, nos próximos três anos, um plano de ação que visa promover a inserção da população vulnerável, de forma a combater a pobreza e garantir a inclusão social. Sob o lema “Integrar é o desafio, Inovar é o caminho”, o projeto “Lamego Com_Tigo” tem o Município de Lamego como parceiro de primeira linha e como entidade coordenadora a Obra Kolping de Portugal, tendo uma dotação financeira de cerca de 520 mil euros, financiada pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE).

A atuação diária do Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS 4G) terá como grande bandeira o combate à pobreza e a inclusão social, numa perspetiva de proximidade, desenvolvendo a sua intervenção em torno de dois eixos estratégicos. A primeira vertente é a promoção do emprego, qualificação e formação, enquanto que a segunda componente é dirigida à intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil.

Em virtude da atual situação de pandemia, este projeto foi adaptado, tendo sido reforçada a sua componente online. Utilizará, por esta razão, as redes sociais para a apresentação de muitas atividades. As medidas estruturais e transversais serão desenvolvidas por uma equipa técnica especializada.