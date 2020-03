Classic Cars Tour regressa à Beira Interior

O Classic Cars Tour, organizado pelo Clube Escape Livre, está de regresso à Beira Interior no fim de semana de 15 a 17 de maio. Este ano, dois novos municípios aderem ao evento que estreou em 2019 e juntou quase 50 equipas. O Classic Cars Tour percorre assim os concelhos do Fundão, Penamacor, Sabugal, Belmonte, Covilhã, Manteigas e Guarda, numa descoberta multifacetada.

A apresentação oficial do Classic Cars Tour decorreu ontem, no espaço verde do Edifício Renascença, onde funciona a RFM, parceira do Clube Escape Livre na divulgação. Na conferência marcaram presença a comunicação social, pilotos, patrocinadores e responsáveis de alguns importantes clubes ligados aos automóveis clássicos.

O sucesso do Classic Cars Tour ditou a repetição deste evento em moldes semelhantes aos do ano de estreia, mas com algumas melhorias. Por um lado, apresenta uma prova de Regularidade que faz o gosto aos participantes mais competitivos e integra a nova Taça ACP Clássicos.

Por outro lado, o passeio turístico permite desfrutar da região com maior descontração e, pelas estradas dos sete concelhos envolvidos, os participantes podem esperar grandes paisagens, património, passagem em aldeias típicas, visitas, boa mesa e muito convívio entre os amantes dos carros clássicos. Um Portugal autêntico a descobrir por asfalto.

O Hotel Alambique de Ouro, no Fundão, é o centro de operações do evento que no sábado parte para o território do Sabugal, Penamacor, Sortelha e Covilhã, regressando ao Fundão. No domingo, o percurso liga o Fundão, Manteigas, Belmonte e Guarda.

Na organização do Classic Cars Tour estão novamente Pedro Barbosa da Gama e António Mocho, responsáveis técnicos do percurso, que na ocasião salientaram a escolha de “estradas divertidas que dão prazer de condução ao volante dos carros clássicos” e a “preocupação de garantir o que é possível em termos de segurança para que tudo corra bem”.

Eduardo Albino destacou “a organização da Taça ACP Clássicos que distingue os melhores sócios do ACP no Classic Cars Tour”, enquanto José Almeida, em representação do Hotel Alambique de Ouro, agradeceu ao Clube Escape Livre “o trabalho de muitos anos a trazer pessoas à região nas mais diversas modalidades”. Já João Reis, em representação da FPAK, preferiu enaltecer “o papel do Clube Escape Livre na divulgação da região e do desporto automóvel que todos gostamos”.