Circuitos curtos e mercados têm apoios de 1,5 ME na região de Coimbra

Os Grupos de Ação Local (GAL) da região de Coimbra vão disponibilizar 1,5 milhões de euros para apoio ao circuitos curtos e mercados locais, devendo os pequenos agricultores apresentar as suas candidaturas, foi hoje anunciado.

“Cientes das dificuldades relacionadas com o escoamento das produções locais, os GAL disponibilizam uma resposta imediata para ajuda aos pequenos produtores agrícolas, incentivando o reforço da proximidade com os consumidores numa lógica da promoção dos circuitos curtos de comercialização e da qualificação dos mercados locais, adaptando-os aos novos tempos que se avizinham”, afirmam aquelas sete organizações em comunicado.

De imediato, ficam “disponíveis mais de 1,5 milhões de euros de ajudas” no âmbito da Operação Cadeias Curtas e Mercados Locais do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2014-2020.

Os projetos “que se enquadrem nestes objetivos” devem ser apresentados através dos concursos abertos pelos GAL da região de Coimbra, segundo a nota.

Os representantes dos Grupos de Ação Local reuniram-se na quinta-feira, por videoconferência, para definirem “novos modelos de intervenção que visem encontrar soluções para os desafios colocados” pela pandemia da covid-19, prosseguindo também o “trabalho de parceria que desenvolvem no quadro da implementação das respetivas estratégias de desenvolvimento local”.

No encontro virtual, foi também debatida “a necessidade de serem disponibilizadas ajudas às micro e pequenas empresas dos restantes setores económicos, as quais se revelam de extrema relevância para a vitalidade dos territórios rurais e para a manutenção dos postos de trabalhos existentes no período pré-crise”.

Os presentes manifestaram vontade de “colaborar na definição de programas mais simplificados, que facilitem o acesso por parte dos beneficiários e que agilizem os processos de análise e decisão das candidaturas”.

Participaram na reunião as associações de desenvolvimento local da Bairrada e Mondego (ADELO), da Beira Serra (ADIBER), ADICES (com sede em Santa Comba Dão), Coimbra Mais Futuro, do Ceira e Dueça (DUECEIRA), Pinhais do Zêzere e Terras de Sicó.