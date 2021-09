Cinfães vai ter consultas de urologia regulares

O concelho de Cinfães vai passar a ter consultas de urologia. Depois da

implementação das consultas de saúde mental da infância e da adolescência,

os cinfanenses passarão a ter também ao seu dispor esta especialidade

hospitalar. O desafio lançado pelo presidente do Município de Cinfães foi bem

acolhido pelo presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

Esta parceria, além das consultas de urologia que deverão arrancar a curto

prazo, prevê também a formação dos médicos de Medicina Geral e Familiar em

Insuficiência Cardíaca para assim poderem, também nesta área, ficar melhor

apetrechados nos cuidados prestados aos utentes.