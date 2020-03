Cinfães – Identificado por tentativa de furto

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Cinfães, no dia 29 de fevereiro, identificou um homem com 53 anos, por tentativa de furto, no concelho de Cinfães.

Na sequência de uma denúncia de que o edifício da junta de freguesia estava a ser alvo de furto, os militares foram ao local e surpreenderam o suspeito no interior das instalações a tentar abrir a porta da secretaria.

Na sua posse tinha um pé de cabra, material elétrico, luvas e chaves de fendas utilizadas, tendo entrado pela porta principal depois de a arrombar.

O suspeito, referenciado pelo consumo de estupefacientes e por crimes da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Cinfães.