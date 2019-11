CINETEATRO DR. MORGADO RECEBEU CONCERTO “PRANA”

No dia 23 de novembro Oliveira de Frades recebeu o concerto “Prana”, no

âmbito do circuito português de música ao vivo que se encontra a decorrer

desde o dia 21 de setembro até ao dia 21 de março de 2020 com concertos em

diversos pontos do país.

Entre harmonias mais frenéticas e harmonias que conseguem suspender o

ouvido, esta banda de S. João da Madeira apresentou, assim, o seu novo

álbum sob o título “Ser Nenhum” que encantou o público no cineteatro Dr.

Morgado.