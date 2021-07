CINEMA NO MUSEU – A agendar para novas datas

PARA ASSOCIADOS E TODOS OS INTERESSADOS Daqui a precisamente uma semana teria início uma bela programação de CINEMA NO MUSEU. Infelizmente, mesmo com protocolos de emergência e segurança, face às medidas em vigor que recomendam a conclusão das actividades culturais até às 22h30 nos concelhos de risco elevado e muito elevado, o que na prática impede a projecção de cinema ao ar livre em tempo útil, somos obrigados a adiar a programação prevista.

Há muito que a ideia do cinema no Verão nos entusiasma, e o plano de sessões para este ano seria um momento de partilha, novas vivências e histórias. Apesar de todas as adversidades, estamos muito confiantes no rápido re-agendamento do CINEMA NO MUSEU. Resta-nos resistir e agradecer a compreensão das instituições, do público, em especial a todos os que já confirmaram presença.

Cine Clube de Viseu