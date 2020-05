Cinema “drive-in” e animação infantil no Dia Mundial da Criança

Apesar das contingências e das limitações impostas pela situação de pandemia que estamos a viver, o Município de Pinhel vai assinalar o Dia Mundial da Criança (celebrado a 1 de junho), ainda que de uma forma mais resguardada do que é habitual.

Para começar, e a pensar nas famílias, propõem-se duas sessões de cinema gratuitas, num formato bem diferente e adaptado aos tempos que correm. Vão ser duas sessões “drive-in”, em que as famílias poderão assistir a um filme de animação no conforto e na segurança do seu carro. “Bráulio e o Mundo dos Gatos” foi o filme escolhido, tratando-se de uma fita de animação, para maiores de 6, em versão portuguesa. O “drive-in” vai ter lugar no amplo Parque de Estacionamento do Centro Logístico e as sessões estão agendadas para domingo, dia 31 de maio, e segunda-feira, dia 1 de junho, às 21.00h, sendo a entrada livre / gratuita. Os lugares dos carros vão estar devidamente identificados e haverá funcionários do Município de Pinhel a indicar aos condutores o lugar que as viaturas devem ocupar. As famílias deverãDia 1 de junho, mais animação

A pensar nos mais pequenos que no dia 1 de junho regressam à escolinha, que é como quem diz ao Jardim de Infância, o Município de Pinhel também vai promover a realização de um espetáculo infantil que inclui magia cómica, malabarismo e interação com as crianças. E para tal, vai contar com a colaboração de duas caras bem conhecidas das crianças de Pinhel – os divertidíssimos e sempre muito bem-dispostos “Ezequiel Cabeçadas e Zacarias Boaventura”. Naturalmente, serão cumpridas todas as normas de segurança sanitária preconizadas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente no que diz respeito ao distanciamento físico e ao contacto interpessoal. Para as crianças que se mantêm por casa, o Município de Pinhel vai promover uma animação itinerante pelas ruas da cidade, com os amigos “Ezequiel e Zacarias” a interagir com as crianças que, eventualmente, poderão aproveitar o momento para vir à janela / à rua. Uma vez mais, serão tidas em atenção todas as regras de segurança sanitária aconselhadas.

Dentro das limitações deste ano tão peculiar, o Município de Pinhel não podia deixar de celebrar o Dia Mundial da Criança, ainda que de uma forma muito simbólica, mas que será certamente sinónimo de sorrisos e alegrias. o assistir ao filme dentro do carro, sendo que o som chega por frequência radiofónica.