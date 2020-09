Cine Clube de Viseu -Novo ciclo de cinema em SETEMBRO

Dia 10 de Setembro o Cine Clube de Viseu volta à sala escura com o ciclo Quase Comédias. Do amor e da traição, da governação local e seus desafios, da globalização e da nacionalidade, os mestres Federico Fellini, Elia Suleiman e a estreante Jeanne Balibar criam obras agridoces que nos lembram que “a vida é uma tragédia em close-up, uma comédia num plano geral” (Charlie Chaplin).

Agora, a sala. Mantém-se a lotação reduzida, pelo que se aconselha os interessados a reservarem antecipadamente. Os associados do Cine Clube podem reservar desde já, e a partir de Segunda 07 abre as reservas para o público em geral. A entrada é gratuita para jovens até aos 18 anos. E para todos aqueles que queiram expressar de forma concreta o seu apoio, o Cine Clube tem sempre as inscrições de novos associados em aberto → a partir de 12,50 eur./ ano.

SET 10 | JULIETA DOS ESPÍRITOS

Federico Fellini, 1965, 137′ ⟶ Trailer

Em parceria criativa com a sua esposa e musa, a actriz Giulietta Masina, Fellini pinta neste seu primeiro filme a cores um fantasmagórico retrato de uma mulher de meia-idade que, após descobrir da infidelidade do marido, dá por si a embarcar numa alucinatória viagem de auto-descoberta. Memórias, sonhos, fantasias e forças sobrenaturais juntam-se e misturam-se nesta obra encantadora.

SET 17 | AS MARAVILHAS DE MONTFERMEIL

Jeanne Balibar, 2019, 109′ ⟶ Trailer

Após uma campanha eleitoral assente em promessas bizarras – desde a instituição da sesta obrigatória, ao auxílio sexual ao domicílio – a recém eleita presidente da câmara de Montfermeil vê-se obrigada a tentar cumprir com o prometido. Para isso, conta com o auxílio de Joëlle e Kamel, dois membros da sua equipa que estão a atravessar um divórcio (um do outro).

SET 24 | O PARAÍSO, PROVAVELMENTE

Elia Suleiman, 2019, 102′ ⟶ Trailer

Elia Suleiman deixa a Palestina à procura de uma nova pátria. Mas a busca por uma nova vida torna-se numa comédia de enganos: quanto mais se afasta da Palestina, de Paris a Nova Iorque, mais os novos lugares lhe fazem lembrar o seu país natal. Um conto burlesco que explora a identidade, a nacionalidade e a pertença.

SET 22 | I AM NOT YOUR NEGRO *

Raoul Peck, 2016, 93′ ⟶

