Cine clube com quatro sessões de cinema ainda este ano

O Cine Clube de Viseu anunciou hoje que este ano ainda tem quatro filmes para exibir no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, às quintas-feiras.

Esta quinta-feira, o filme em exibição será a “Mulher de um espião”, de Kiyoshi Kurosawa, um filme japonês de 2020. Na próxima semana, será a vez de “Alma viva”, de Cristèle Alves Meira, do mesmo ano e uma produção portuguesa, belga e francesa.

Para dezembro, o cine clube tem agendado dois filmes de 2021, concretamente “Azor: nem uma palavra”, de Andreas Fontana, uma película que envolve Argentina, França e Suíça, e “Paris 13”, um filme francês de Jacques Audiard.