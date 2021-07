Cinco detidos por tráfico de droga no Peso da Régua

Um grupo de cinco homens foi detido no Peso da Régua por suspeitas de tráfico de droga neste concelho do distrito de Vila Real, informou hoje a GNR.

O Comando Territorial de Vila Real especifica, em comunicado, que os cinco homens, com idades entre os 21 e os 44 anos, foram detidos na terça-feira, numa operação em que foram apreendidas quase 200 doses de heroína.

Além da droga, foram ainda apreendidos oito telemóveis, duas viaturas e 1.340 euros em 14 buscas domiciliárias, a estabelecimento comercial e em viaturas, de acordo com a fonte.

A investigação, segundo a GNR, “decorria há cerca de dois anos” e os detidos deverão ser presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Peso da Régua.

A operação contou com o reforço dos comandos de Viseu, Braga, Porto e Bragança, de binómios cinotécnicos (cães e guardas) do Destacamento Intervenção de Vila Real, Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção.