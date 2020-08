CIMI apresenta Rituais de Inverno com Máscaras

Numa colaboração entre o Município de Lamego e o Museu do Abade de Baçal, o Centro Interpretativo da Máscara Ibérica (CIMI), em Lazarim, apresenta agora uma nova exposição: “Rituais de Inverno com Máscaras”.

Coordenada por Benjamim Pereira, esta mostra apresenta o resultado de um trabalho de pesquisa, levado a cabo nos primeiros anos do século XXI, ao nível de um levantamento fotográfico e no que respeita a uma coleção de máscaras e trajes utilizados nos rituais de inverno no nordeste transmontano. A nova exposição abarca diferentes festividades deste território que apresentam um caráter vincadamente social e lúdico e aquelas que o articulam com uma natureza marcadamente religiosa. É ainda apresentado um documentário com o mesmo título, da autoria de Catarina Alves Costa e Catarina Mourão.

Patente ao público desde dia 31, e até 1 de novembro, a exposição “Rituais de Inverno com Máscaras” concretiza um projeto acarinhado pelo Instituto dos Museus e da Conservação, visando a divulgação do Ciclo Festivo de Inverno no Nordeste Transmontano.

De entrada livre, o CIMI está aberto de terça a domingo, das 10h às 17 horas.