CIMI apresenta máscaras com profusão de técnicas e materiais

O Centro Interpretativo da Máscara Ibérica (CIMI) é um ponto de paragem obrigatório para todos aqueles que se interessam pela temática da Máscara e do Entrudo de Lazarim. Situado bem no centro da vila de Lazarim, este equipamento cultural do Município de Lamego apresenta agora a exposição “Máscaras Sem Máscara…”, da artista Isaura Sousa.

Segundo a autora, esta mostra resulta da “observação das coisas e da preocupação por um ambiente saudável. É também uma partilha para que a Arte na sua essência esteja sempre presente”. Os trabalhos apresentados em “Máscaras Sem Máscara…” conjugam diversas técnicas e materiais, reutilizando-os e transformando-os.

De entrada livre, o CIMI está aberto de terça a domingo, das 10h às 17 horas.