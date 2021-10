CIM Viseu Dão Lafões vê aprovado projeto de deteção e combate à Vespa velutina

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), viu aprovada uma candidatura, com um investimento elegível de aproximadamente trezentos e quarenta mil euros, para a deteção e combate à espécie exótica invasora Vespa velutina (Vespa Asiática).