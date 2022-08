CIM Viseu Dão Lafões reúne com Ministra da Saúde

O Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas, reuniu-se, hoje, com a Senhora Ministra da Saúde, Marta Temido, com o intuito de ser feito um ponto de situação do projeto de construção do centro de ambulatório e radioterapia, bem como do investimento na área da saúde mental /psiquiatria no Centro Hospitalar Tondela/Viseu, tendo participado na mesma o Senhor Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, a Senhora Presidente da ARS do Centro, Rosa Reis Marques, o Senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela|Viseu, Nuno Duarte, e a Senhora Diretora Executiva do ACES Dão Lafões, Rita Figueiredo.