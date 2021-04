CIM Viseu Dão Lafões realizou webinar dedicado ao megalitismo

Entre os oradores, este fórum contou com a participação do Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho; de António Faustino Carvalho, arqueólogo e especialista em pré-história da Universidade do Algarve; e, ainda, de Pedro Sobral Carvalho, arqueólogo na EON – Indústrias Criativas.

Recorde-se que no âmbito do megalitismo, a CIM Viseu Dão Lafões, em associação com o Município de Sever do Vouga, dinamiza o projeto “MEG Rota do Megalitismo da Região Viseu Dão Lafões e Sever do Vouga”, cujo objetivo passa por ativar uma oferta turística regional suportada em vinte e seis dos mais emblemáticos monumentos megalíticos do território.

De acordo com o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “O Megalitismo, se devidamente valorizado, agrega um elevado potencial de desenvolvimento e atratividade aos territórios. Tendo em conta que Viseu Dão Lafões concentra o maior conjunto de dólmens com pinturas e atendendo a que a CIM tem a ambição de desenvolver uma proposta turística de excelência no seu território, este seminário enquadra-se, também, numa estratégia de partilha de conhecimentos e capacitação de agentes para a valorização deste exclusivo produto endógeno, com um elevado potencial de crescimento se trabalhado numa lógica intermunicipal e articulado com outros recursos do Turismo Cultural”.