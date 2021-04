CIM Viseu Dão Lafões promove o Toolkit “Hospitalidade e Estruturação Turística”

A partir de hoje, a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões disponibilizará uma nova ferramenta, desenvolvida no âmbito do projeto de Ativação da Rede Patrimonial Viseu Dão Lafões, designada por “Hospitalidade e Estruturação Turística”.

Como culminar de todo o trabalho anteriormente desenvolvido pela CIM, junto de agentes e players turísticos, culturais e patrimoniais de todo o território, o toolkit “Hospitalidade e Estruturação Turística” pretende ser um guia de boas práticas para a promoção e divulgação dos recursos patrimoniais de Viseu Dão Lafões, com aplicabilidade prática para todas as estruturas com contacto direto com turistas e visitantes.

Entre os trabalhos desenvolvidos pela CIM neste domínio, destacam-se, ainda, a publicação do Roteiro da Rede Patrimonial Viseu Dão Lafões, bem como, a realização do Ciclo de Sessões Online de Ativação da Rede Patrimonial, que contribuiu, não só, para a capacitação de diversos agentes regionais ligados ao turismo, mas também, para o desenvolvimento de estratégias de ação e uniformização de metodologias de trabalho.

De acordo com o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “A CIM, com o propósito de reforçar o posicionamento de Viseu Dão Lafões enquanto destino de excelência para turismo cultural, tem desenvolvido um profundo trabalho com vista à ativação e valorização dos recursos patrimoniais do território. Esta valorização, realizada a uma escala intermunicipal, tem uma forte componente de qualificação e articulação dos recursos humanos, neste sentido, o toolkit “Hospitalidade e Estruturação Turística” é mais uma ferramenta que a CIM coloca à disposição dos agentes do território.”

O Roteiro da Rede Patrimonial Viseu Dão Lafões está disponível em: www.exploraviseudaolafoes. pt/