CIM Viseu Dão Lafões cria selo para promover vinho da região

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões lançou hoje um projeto-piloto, que vai permitir aos restaurantes da região Viseu Dão Lafões exibir um selo “que atesta a excelência do serviço prestado no domínio dos vinhos do Dão”, foi anunciado.

O programa, intitulado “Best Wine Selection” (“A melhor seleção de vinhos”, em português), foi desenvolvido em parceria com a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), a Turismo Centro e a Comissão Vitivinícola Regional do Dão, numa iniciativa enquadrada no programa Enoturismo na Região Viseu Dão Lafões.

Para a CIM Viseu Dão Lafões, o selo que poderá ser exibido no exterior e interior dos restaurantes é “uma iniciativa-chave” para a valorização do enoturismo na região, acreditando que irá criar uma rede de restaurantes que garanta “a satisfação dos seus clientes, através da oferta de vinhos de qualidade e da prestação de um serviço irrepreensível”.

Os restaurantes candidatos ao selo terão de ter aderido previamente ao programa “Seleção Gastronomia e Vinhos”, da AHRESP, refere a CIM Viseu Dão Lafões, em nota de imprensa.