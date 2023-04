CIM Viseu Dão Lafões aprova contas de 2022 com saldo superior a 3,5 ME

A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões aprovou hoje, por unanimidade, as contas de 2022 que apresentaram um saldo de gerência superior a 3,5 milhões de euros (ME).

“O resultado líquido de 2022 é quase de meio milhão de euros e transitamos com um saldo de gerência de mais de 2,6 milhões de euros. São valores quase na mesma ordem dos de 2021, com pequenas diferenças”, resumiu o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões.

Nuno Martinho falava à agência Lusa no final da assembleia intermunicipal, que se realizou em Viseu, e onde os seis pontos da ordem do dia foram todos aprovados por unanimidade, sendo este um dos que não registou qualquer intervenção, nem pedido de esclarecimento.

A diferença dos valores, relativamente aos de 2021, explicou Nuno Martinho, tem a ver com a questão dos transportes, uma vez que “a CIM geriu a rede de transportes da região e houve um conjunto de montantes financeiros transferidos do fundo ambiental”.

Estes montantes financeiros, esclareceu, “foram transferidos em 2022, mas diziam ainda respeito ao transporte público de passageiros do ano de 2021 e daí haver resultados ligeiramente superiores” aos do ano transato.

Integram a CIM Viseu Dão Lafões os concelhos de Aguiar da Beira (distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).