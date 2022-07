CIM Viseu Dão Lafões alarga serviço público de transporte a pedido aos restantes municípios da região

É já na próxima segunda-feira, dia 18 de julho, que arranca a segunda fase do serviço de transporte flexível, a pedido, “IR e VIR”. Este é um serviço inovador, que possibilita a habitantes da região Viseu Dão Lafões deslocarem-se de táxi, de forma cómoda, económica e rápida, em localidades que não são servidas de forma eficiente pela rede de transportes coletivos de passageiros. Desta forma, é complementada a cobertura de transporte público de passageiros em cerca de 850 localidades do território. A primeira fase deste projeto da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões foi lançada no dia 1 de outubro de 2021, com grande sucesso. A segunda fase, agora anunciada, apresenta novidades que vão tornar o “IR e VIR” um serviço ainda mais amigo das populações.

Desde logo, o serviço passa a abranger os restantes municípios: Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Sátão e Vila Nova de Paiva aumentam a lista inicial de concelhos, que já contava com Aguiar da Beira, Nelas, Oliveira de Frades, Santa Comba Dão, Tondela, Viseu e Vouzela. No total, são 14 os municípios da região Viseu Dão Lafões que vão agora usufruir da iniciativa.

Outra das principais novidades é a oferta de duas novas modalidades de transporte, que se juntam ao “Serviço Municipal” – o qual já ligava todas as localidades sem acesso a transporte público (ou que apenas têm esse transporte em alguns horários) aos centros dos municípios. A partir de agora, as populações têm, também, ao dispor o “Serviço Intermunicipal”, que oferece ligações entre as sedes de concelho e os municípios abrangidos, quando essa ligação não exista através de carreira pública; e ainda o “Serviço de Comboio”, que irá ligar todas as localidades dos municípios às estações e apeadeiros da linha da Beira Alta presentes no território. Assim, um morador de uma localidade da região pode, de forma cómoda, deslocar-se entre concelhos ou ser levado a uma estação ou apeadeiro ferroviário.

Contando com 96 táxis, o serviço “IR e VIR” vê ainda a sua oferta ser ampliada, ao passar a estar disponível todos os dias da semana, exceto sábados, domingos e feriados, em quatro horários, 2 de ida e 2 de volta.