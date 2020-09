CIM realizou webinar “Adaptação às Alterações Climáticas na Região Viseu Dão Lafões”

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, através do seu Gabinete Técnico Florestal, promoveu, hoje (25 de setembro), o webinar “Adaptação às Alterações Climáticas na Região Viseu Dão Lafões”.

Nesta conferência, entre outros, foram abordados temas como “Adaptação às Alterações Climáticas na Região Viseu Dão Lafões: Papel, Estratégia e Projetos Promovidos pela CIM Viseu Dão Lafões”, “Risco de Incêndios Florestais na Região Viseu Dão Lafões” e “Georreferenciação e Cartografia Intermunicipal de Risco de Ondas de Calor, Erosão dos Solos, Secas e Escassez de Água”.

Este fórum teve como objetivo debater as consequências das alterações climáticas na região, bem como as medidas de adaptação que poderão ser implementadas em resultado do aprofundamento do conhecimento sobre riscos e vulnerabilidade climática da região Viseu Dão Lafões, para servirem de base para a elaboração de planos municipais de emergência e de defesa da floresta contra incêndios.

No final do webinar, que, entre outras, contou com as intervenções de Sérgio Barroso, Diretor do Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano, Carlos Delgado, Gestor de Projeto Bizfuture, e José Luís Zêzere, Professor Catedrático do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, teve lugar um debate moderado por Luís Carvalho, chefe de projeto do CEDRU.

Para o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “Com este webinar, a CIM Viseu Dão Lafões, procurou, de novo, contribuir para promoção e partilha de conhecimento relativo aos riscos associados às alterações climáticas, como sejam, ondas de calor, erosão dos solos e incêndios florestais, bem como, informação sobre risco de incêndio florestal na região”.

“Este tipo de ações, que temos desenvolvido no âmbito da proteção civil e da defesa da floresta contra incêndios, afiguram-se como instrumento fundamental para dotar o território de conhecimento e ferramentas que permitam uma maior sensibilização para a problemática das alterações climáticas facilitando, não só, o alinhamento de estratégias municipais, numa perspetiva de adaptação face às inevitáveis alterações climáticas, bem como o robustecimento da informação na área da proteção civil, consolidando um trabalho desenvolvido, em prol do território, baseado na adoção de princípios da sustentabilidade, equidade e coesão territorial ”, concluiu o Secretário Executivo.

Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito do projeto “Produção de Conhecimento sobre Riscos Associados as Alterações Climáticas para a Região Viseu Dão Lafões”, cofinanciado pelo POSEUR, Portugal 2020 e Fundo de Coesão, contou com a participação de técnicos municipais e forças de proteção civil da região.