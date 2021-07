CIM Promove a Descoberta do Território Viseu Dão Lafões “O Verão é Aqui!”

Enquadrada na campanha de promoção turística sob o mote “O Verão é aqui!”, esta iniciativa deu a oportunidade, a jornalistas e influenciadores digitais, de desfrutarem de várias experiências de caráter distinto, no entanto, relevadoras da qualidade e diversidade da proposta turística regional.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, dando continuidade à estratégia de divulgação e promoção do território, entre os dias 23 e 25 de julho, dinamizou dois roteiros destinados à descoberta e fruição da região, tendo como público-alvo a imprensa especializada e influenciadores digitais.

O roteiro “Press Trip Fugas” permitiu, à imprensa especializada, a descoberta da rede patrimonial de Viseu Dão Lafões, na perspetiva de todos aqueles que apreciam momentos de bem-estar, lazer e cultura. Esta acção, que contou com diversas paragens um pouco por todo o território, entre outras propostas, supreendeu os visitantes com mostras de artes tradicionais que nasceram da relação próxima entre o homem e o território, como a olaria ou a tanoaria.

A experiência “Blog Trip”, direcionada a influenciadores digitais, apresentou a região na perspetiva, de todos aqueles que valorizam o equilíbrio com a natureza, seja através da prática de atividades desportivas ao ar livre, um passeio em família, ou apenas deambular entre cenários naturais que desafiam o olhar. Entre outras atividades intimamente ligadas ao turismo natureza, esta proposta permitiu aos participantes explorar trilhos, percursos pedestres e monumentos enquadrados em cenários naturais reveladores de toda a beleza do território.

Como não poderia deixar de ser, os pequenos grandes prazeres da vida, representados na proposta gastronómica e vinhateira regional, assumiram um papel de relevo, tendo os sentidos dos visitantes sido apurados através de provas de vinho e diversos momentos de degustação das mais variadas iguarias regionais.

De acordo com o Secretário Executivo, Nuno Martinho, “Ao longo dos últimos anos, a CIM desenvolveu um ambicioso trabalho na estruturação dos produtos turísticos integrados à escala intermunicipal e na combinação cruzada entre cada um deles, promovendo e valorizando o território como um todo”.

“Consideramos, assim, que se aliarmos a outros momentos, como o desenvolvimento do site “Visit Viseu Dão Lafões”, ou a capacitação de agentes ligados ao sector turistico, a comunicação da nossa oferta turística integrada, seja no espaço digital ou em formatos mais tradicionais, é uma ferramenta essencial da estratégia de afirmação do território, enquanto destino turístico de excelência”, concluiu o Secretário Executivo.