Cidades do interior são os ‘hotspots’ de verão mais inesperados em Portugal

A plataforma Airbnb revelou hoje que as cidades do interior de Portugal denotam o maior crescimento nas buscas de hóspedes dispostos a viajar neste verão, face a igual período de 2019.

No sul do país, o distrito de Viseu emergiu como um dos destinos mais desejados depois de mostrar o maior crescimento nas buscas feitas pelos hóspedes portugueses no primeiro semestre deste ano, explica ainda a plataforma em comunicado.

Além disso, realça que outros destinos não tradicionais de verão, no interior, como a Lousã (Coimbra), Alqueva (Évora) e Grândola (Setúbal), também mostram um crescimento exponencial.