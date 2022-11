Cidade ucraniana Kalush pede geminação ao município de Viseu

O presidente da Câmara Municipal de Viseu anunciou hoje que a cidade de Kalush, situada no Oblast de Ivano-Frankivsk, na Ucrânia, pediu geminação com o município viseense o que no seu entender deve ser “um motivo de orgulho” para os viseenses.

“Trata-se de uma cidade ucraniana que faz uma série de considerações num português correto e hoje dei a conhecer aos vereadores e na próxima reunião levo a proposta de geminação, mas nunca viraria a cara a um pedido de geminação”, assumiu Fernando Ruas.

No final da reunião do executivo municipal, o presidente admitiu aos jornalistas que não conhece a cidade, nem nunca lá esteve e, por isso, disse acreditar que “deve ter a ver com algum cidadão ucraniano em Viseu”.

“Mas este é que é o princípio das geminações, o das pessoas”, assumiu Fernando Ruas.

A cidade de Viseu é, até ao momento, geminada com 10 outras cidades e está em curso a formalização da geminação com a cidade portuguesa de Elvas e com Taiyuan, na China.