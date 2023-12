Cidade de Lamego enche-se de luz na sexta-feira à noite

A cidade de Lamego vai voltar a encher-se “de luz, cor e magia para celebrar o Natal”, a partir de sexta-feira.

Segundo a Câmara de Lamego, na sexta-feira à noite “acendem-se as luzes desta quadra especial”, mas o espírito natalício vai começar a sentir-se logo pela manhã, no Centro Multiusos.

“Num cenário mágico, uma pista de gelo será a principal atração desta época”, sublinhou a autarquia, acrescentando que “os mais novos também terão à sua disposição vários insufláveis e muita animação para toda a família”.

No interior do Multiusos, o Mercado de Natal terá “a oferta de uma ampla variedade de produtos artesanais e regionais”, com o intuito de “ajudar os artesãos e produtores locais a darem a conhecer o que de melhor é produzido em Lamego”.