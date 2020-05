Ciclo de conferências dá voz aos utentes para assegurar a resposta dos cuidados de saúde na era Covid-19

A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), com o apoio da Sanofi, vai promover um ciclo de conferências online que pretende dar voz aos utentes e seus representantes, com vista a analisar a resposta atual do Sistema, o regresso à “normalidade” e as soluções que devem ser preconizadas no futuro. Sob o título “Participação do Cidadão na Era COVID-19”, os três encontros vão decorrer de 18 de maio a 15 de junho e pretendem melhorar e garantir a continuidade dos cuidados de saúde, em áreas críticas para a sociedade portuguesa.

A primeira conferência subordinada ao tema “A resposta do sistema” decorrerá já no dia 18 de maio, às 16h00. Será moderada por Alexandre Lourenço, presidente da APAH, e contará com a participação de Alexandre Guedes da Silva, Presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), Isabel Saraiva, Presidente da RESPIRA (Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Crónicas) e José Manuel Boavida, Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP).

Nesta sessão pretende-se debater de que forma o sistema de saúde se mobilizou para dar resposta aos doentes crónicos durante a Covid-19, nomeadamente nos seguintes pontos:

Gestão e acesso a cuidados de saúde dos doentes crónicos;

Experiência associada ao modelo de consultas virtuais e impacto na comunicação médico/doente;

Experiência no acesso a medicamentos hospitalares e em ambulatório

Avaliação dos riscos associados ao não diagnóstico e progressão de

doença por redução da procura das instituições de saúde;

Avaliação da resposta aos doentes Covid-19 (Testes, SNS24, cuidados domiciliários)

As próximas conferências estão agendadas para 1 e 15 de junho, e serão dedicadas ao “Regresso à normalidade” e à identificação de “Soluções para o Futuro” respetivamente.