Ciclo de Cinema GAME de regresso ao Politécnico de Viseu

O Politécnico de Viseu(PV) e o Cine Clube de Viseu(CCV) retomam o programa de cinema comentado, agora em formato online. Numa era de consumo digital, o ciclo GAME irá dar pistas sobre a maior indústria de entretenimento atual. A próxima sessão, que terá lugar no dia 3 de novembro, às 21 horas, com a exibição do filme Indie Game: The Movie, de James Swirsky e Lisanne Pajot, é apresentada com a colaboração da licenciatura em Tecnologias e Design Multimédia (TDM) do PV e conta com a participação de estudantes e professores da instituição.

A iniciativa é aberta à comunidade em geral e tem entrada livre. As inscrições para aceder ao evento podem ser efetuadas aqui. Os links para acesso ao filme e ao debate, serão divulgados nas páginas do Facebook do Cine Clube de Viseu e Politécnico de Viseu.

Após a apresentação da sessão, será exibido o filme e, no final, como habitualmente, decorre uma conversa entre os convidados e os participantes, sendo esperada uma ampla participação de jovens e de “gamers” de todas as gerações. A iniciativa tem como convidados Hugo Santos, Luís Figueiredo, Cláudia Nunes, Frederico Fonseca, João Dias, Nuno Carapito, Pedro Almeida, Pedro Barreto e Ricardo Quintas. A moderação está a cargo de Valter Alves, docente do Politécnico de Viseu.

O ciclo GAME, produzido pelo PV e CCV e idealizado com António Alvarenga, tem previstas novas sessões, a divulgar oportunamente, sempre com um painel de convidados.

Indie Game: The Movie

de James Swirsky e Lisanne Pajot

Documentário sobre os desfavorecidos da gigantesca indústria dos videojogos: os criadores independentes, que sacrificam o seu tempo, dinheiro e sanidade para cumprirem o sonho de criarem jogos e de partilharem as suas visões e ideias com o mundo. O filme acompanha quatro desses criadores: Edmund McMillen e Tommy Refenes, criadores de “Super Meat Boy”; Phil Fish, criador de “FEZ” e Jonathan Blow, autor de “Braid”. Quatro criadores, três jogos, um objetivo: a expressão individual através dos videojogos.

Para o Indie Wire “Possivelmente o olhar mais maturo sobre videojogos captado pelo cinema até agora”.