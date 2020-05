CHTV retoma atividade

Depois de ultrapassada a fase de mitigação da pandemia pelo novo Coronavírus – SARS-CoV2 (COVID-19), dada a atual situação epidemiológica nacional e regional e em conformidade com o Despacho da Ministra da Saúde, o Centro Hospitalar de Tondela-Viseu E.P.E informa que está a retomar progressivamente algumas das atividades assistenciais que tinham sido suspensas no âmbito do Estado de Emergência.

Esta retoma irá ser gradual, dinâmica e monitorizada, de forma a salvaguardar o cumprimento escrupuloso de regras de saúde pública, mantendo a prontidão de resposta necessária a um eventual aumento da incidência da COVID-19.

Assim, o CHTV irá manter a atividade assistencial com recurso a meios não presenciais, e irá retomar a atividade presencial no âmbito da:

a) Consulta externa. b) Realização de Exames Complementares de Diagnóstico.

Os utentes só deverão comparecer no Hospital para este efeito, após contato telefónico pelo CHTV, com esta indicação específica.

Apesar da melhoria da situação epidemiológica, continuam a ser necessárias medidas de contenção da transmissão do vírus e de reorganização dos cuidados de Saúde a esta nova realidade. Neste contexto, agradecemos a sua compreensão. O CHTV continua a pensar em si.