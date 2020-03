CHTV – Reajuste de atividade em ambulatório

Atento à constante evolução desta pandemia, o Conselho de Administração do Centro

Hospital Tondela-Viseu tem vindo a adotar as medidas entendidas como adequadas para

proteger os doentes, os profissionais de saúde e toda a população, pelo que se tornará

necessário proceder nesta fase a um reajuste da atividade em ambulatório do Hospital.

Assim, no início da próxima semana será reavaliada, quer a capacidade, quer a

necessidade de realizar atividade de Consultas Externas, bem como a necessidade da

realização de alguns exames complementares. Este cancelamento será feito de forma gradual.

Durante esta fase de contingência, só os utentes que recebam SMS de confirmação da

Consulta deverão vir ao Hospital.

Em breve, no site do Hospital http://www.chtv.min-saude.pt/, que deve ser o meio

preferencial dos nossos utentes para obterem informação, sob pena de causarem

constrangimentos nas comunicações telefónicas nesta fase, serão divulgados números de

telefone diretos para cada especialidade, bem como o horário de atendimento, através do

qual os médicos irão realizar desmarcações, reavaliação da situação clínica e da necessidade

de prescrições médicas, as quais serão feitas por via eletrónica (SMS identificados do

Ministério da Saúde). Também por este meio eletrónico (SMS) serão feitas as remarcações

das consultas e exames.

Apesar da atual situação do COVID-19, haverá sempre utentes que terão de manter

consultas presenciais e realizar exames. Nestes casos, e para evitar aglomerações, solicitamos

encarecidamente que o utente só venha acompanhado por uma pessoa e apenas se for

imprescindível. O horário das consultas e exames devem ser cumpridos escrupulosamente e

não devem vir mais do que 30 minutos antes do horário marcado.

Quaisquer outras medidas ou alterações serão comunicadas pelo site institucional pelo

que se recomenda que o consultem com frequência.

O Centro Hospitalar Tondela Viseu agradece toda a compreensão e colaboração por

parte da população e utentes