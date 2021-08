CHTV e atividade programada na saúde

“E depois?

Muito faltará ainda por descobrir nos anos e décadas vindouros sobre o

impacte da suspensão da atividade programada não-emergente que ocorreu

desde o início do primeiro confinamento contra a disseminação do

SARS-Cov2. Do pouco que já conseguimos ver, temos um longo inverno

pós-pandémico pela frente, por mais que algumas Alices continuem a

acreditar que vivemos num País das Maravilhas.

A cidade e o concelho de Viseu foram das regiões mais afetadas do

interior com o impacto da disseminação do SARS-Cov2 e com a sobrecarga

que os internamentos por Covid19 causaram no sistema de saúde. Enquanto

o Governo da República, o Partido Socialista local e nacional e a

esquerda política local e nacional travaram lutas contra inimigos

imaginários nos setores privado e social de prestação de cuidados de

saúde ou nas farmácias comunitárias— quais Dom Quixotes contra moinhos

de vento — os liberais nacionais e locais pediam a integração total da

capacidade instalada.

A insistência ideológica na pureza dum Serviço Nacional de Saúde estatal

e na perpetuação da segregação entre os que podem pagar melhores

serviços e os que vivem à mercê do que o Estado se lhes permite oferecer

resultou numa paragem história na atividade programada de consultas

hospitalares e em cuidados de saúde primários e um congelamento de

cirurgias não-emergentes durante meses.

O preço do cancelamento de programas de rastreio oncológico começou a

ser pago por utentes com o diagnóstico recente de carcinomas da mama em

estadio mais avançado que o habitual pré-pandémico ou com o aumento dos

diagnósticos de neoplasias gastrointestinais em estadio não-inicial em

ambiente hospitalar, e a conta final só poderá ser avaliada dentro de 15

ou 20 anos, quando as ações de negligência na gestão do sistema de saúde

e as consequências da falta de investimento por governos do Partido

Social Democrata e, principalmente, do Partido Socialista com a ajuda da

esquerda parlamentar, autointitulada como anti-austeritária, na saúde

pública.

O preço do cancelamento de consultas regulares nos cuidados de saúde

primários paga-se com a descompensação de doenças crónicas, como a

hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca, encharcando os serviços

de urgência e enfermarias hospitalares e com o agravamento do acesso a

cuidados de saúde por parte de populações infoexcluídas, de estratos

económicos mais baixos ou contextos sociais menos favoráveis.

O preço do cancelamento de consultas hospitalares paga-se também pelo

aumento grave dos tempos de espera que ocorreram durante todo o ano de

2020 e o primeiro semestre de 2021. Ainda que sabendo que no CHTV se tem

feito um esforço hercúleo de tentativa de recuperação dos tempos de

espera, com menos 40% de utentes em lista de espera para consulta

hospitalar há mais de 12 meses com comparação com igual período de 2020,

de pouco vale comparar com um ano que deixou pelo país fora mais de 1

200 000 consultas por realizar nos hospitais do SNS. Mais exemplos são

os ainda 1455 dias (quase 4 anos!) para uma consulta normal de Ortopedia

ou 400 dias para uma consulta normal de Cirurgia Geral.

O preço do cancelamento das cirurgias programadas paga-se com os mais de

100 dias que os doentes em lista para cirurgia oftalmológica ainda

aguardam no CHTV e o nível ainda longe dos valores pré-pandémicos de

atividade dos blocos operatórios nos dois hospitais que o integram.

O muito que tem sido possível recuperar ao longo deste ano tem-no sido à

custa da dedicação e compromisso dos profissionais de saúde e técnicos

auxiliares, tantas vezes à custa da realização pessoal, familiar e

social e da sua saúde física e mental. Se nos corredores do CHTV se

replicar aquele que é um sentimento comum nos trabalhadores do Serviço

Nacional de Saúde, a maioria está exausta, desmotivada pela falta de

vencimento digno para o quanto da vida familiar e social têm que

abdicar, pelas horas extraordinárias intermináveis e pela cada vez maior

sangria de recursos humanos para os restantes setores da saúde ou — cada

vez mais — para fora do país, numa recriação do êxodo nacional durante o

Estado novo, desta vez com quadros altamente qualificados.

Também na incontornável temática do Centro Oncológico (CO), a tutela não

tem sabido responder às exigências do momento — que se arrastam há mais

de 2 décadas — e aos anseios de cidadãos e utentes de Viseu e da região.

Depois de prometida em dezembro a apresentação do plano completo até

finais de junho, só por pressão diária da Iniciativa Liberal Viseu se

deu a revelação do que não passa dum render de design gráfico, sem

qualquer estrutura de organização de serviço, sem programa de prestação

de serviços, sem projeto de arquitetura, sem submissão a fundos

comunitários. Um fogo de vista entregue, de forma nada insuspeita, em

primeira mão ao candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de

Viseu dias antes de ser dado conhecimento geral aos viseenses.

Sabemos hoje que, na melhor das hipóteses, a primeira pedra estará

lançada apenas em 2022, com conclusão em final de 2023. João Azevedo

traz a si um projeto inexistente que, nos anos em que esteve na

Assembleia da República tenha sido autor de nenhuma iniciativa nesse

sentido, sem que se conste na sua página de atividade parlamentar nada

mais que uma única referência breve a Viseu, ao CHTV e ao Centro

Oncológico de Viseu no debate parlamentar de 4 de maio de 2021 (bem

depois da sua apresentação como candidato à CMV), tendo inclusivamente o

seu partido votado contra a construção do CO-CHTV na Comissão

Parlamentar de Saúde.

Um dia esgotar-se-ão as estatísticas marteladas, as demagogias baseadas

numa realidade alternativa e a conivência geral com a degradação das

condições do Sistema de Saúde. E depois?”

Pedro Pereira é medico, tem 25 anos e militante da Iniciativa Liberal

desde inícios de 2019. Fez parte das listas da IL às Eleições

Legislativas de 2019 pelo Círculo Eleitoral de Viseu, é membro-fundador

do Núcleo Territorial de Viseu da Iniciativa Liberal e faz parte da sua

atual coordenação com os pelouros da Comunicação, Juventude e Saúde. Faz

também parte da Coordenação do Núcleo temático da Juventude da

Iniciativa Liberal, colabora com a equipa do Gabinete de Estudos para a

Saúde do Gabinete Parlamentar da IL junto da Assembleia da República e é

Conselheiro Nacional da Iniciativa Liberal desde dezembro de 2020. Na

campanha autárquica liberal, é cabeça-de-lista à Assembleia Municipal de

Viseu.