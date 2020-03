CHTV – Atividade da Consulta Externa

Com a constante evolução desta pandemia, o Conselho de Administração do Centro

Hospital Tondela-Viseu entendeu ser necessário reforçar as medidas tidas como adequadas

para proteger os doentes, os profissionais de saúde e toda a população, pelo que se tornou

necessário proceder a um novo reajuste da atividade em ambulatório do Hospital de forma a

poder libertar recursos de cuidados não essenciais para dar resposta a quem precisa deles e

ao aumento de casos suspeitos de COVID-19.

Assim, com efeitos a partir de 23 de Março, próxima segunda-feira toda a atividade da

Consulta Externa está cancelada, salvo se for o Hospital a entrar em contacto telefónico com o

utente e convocá-lo.

Mesmo os utentes que tenham recebido o SMS de confirmação da Consulta ou Exame, a

partir de 23 de Março não deverão vir ao Hospital, aguardando novo contato de remarcação.

Para breve, o Hospital está a preparar um sistema para consultas não presenciais, por

telefone, para os casos de consultas de continuidade, doentes crónicos ou outros

esclarecimentos adequados, sendo que se disponibilizará o contato telefónico por

especialidade, e com horário disponível, no site do Hospital.

Reforça-se também o pedido de não telefonar para o Hospital a solicitar informação

sobre Consultas, sob pena de causarem constrangimentos nas comunicações telefónicas

nesta fase.

Dependendo da evolução da pandemia, esta informação pode ser alterada, pelo que é

importante estar atento aos órgãos de informação.

O Centro Hospitalar Tondela Viseu agradece toda a compreensão e colaboração por

parte da população e utentes.