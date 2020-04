CHTV AGRADECE HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) agradece

publicamente a homenagem que os profissionais do SNS, e em particular os desta instituição,

foram alvo, promovida pela Polícia de Segurança Pública, com o apoio de outras forças de

autoridade, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Municipal de Viseu e o

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e as Corporações de Bombeiros Municipais e Voluntários

de Viseu.

No período difícil que todos vivemos, este foi um gesto que muito nos sensibilizou e

emocionou, e que naturalmente se retribui, sabendo-se que a luta à Pandemia do COVID-19 é

um combate que se faz juntos e não sozinhos. O empenho de todos é fundamental para

ultrapassar esta adversidade, e todos têm a sua parte, quer seja cumprindo a sua missão, ou

simplesmente, ficar em casa.

É devido também o bem-haja pela oferta das lembranças com que nos presentearam, uma

fotografia das Forças e Serviços de Segurança e de Proteção e Socorro, e um Louvor de

Mérito, que se encontram em exibição no átrio principal do Hospital de São Teotónio.

CHTV