CHTV AGRADECE DÁDIVA DE SANGUE AOS MILITARES DO COMANDO TERRITORIAL DE VISEU DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) agradece

publicamente à Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial de Viseu, pela

mobilização dos seus militares na dádiva de sangue no CHTV.

No período difícil que todos atravessamos, o Comando Territorial de Viseu da GNR

demonstrou a sua disponibilidade para se organizar de modo a garantir um número

significativo de dádivas, tendo para isso abordado o CHTV e posteriormente sido elaborado

um cronograma que conta com 108 militares da GNR solidários com esta ação.

Cumpriu-se esta terça-feira, 28 de Abril, o primeiro dia deste cronograma, que se prolongará

até meados do mês de Maio, com a presença de 10 militares, que cumpriram de forma

rigorosa todas as medidas para uma dádiva de sangue segura.

À Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial de Viseu, na pessoa do seu Comandante,

Tenente Coronel João Carlos Marques Fonseca, e todos os envolvidos, o nosso agradecimento.

CHTV