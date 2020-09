Chef Hélio Loureiro apresentou show cooking na APPCDM de Viseu

O Chef Hélio Loureiro esteve na APPACDM de Viseu para um “show cooking” com ingredientes naturais.

Foi uma demonstração descontraída onde os nossos formandos e clientes ouviram atentamente os passos a seguir bem como as explicações do Chef quanto aos ingredientes a utilizar e os benefícios e características de cada um.

Hélio Loureiro teve ainda tempo para uma sessão de autógrafos com dedicatória personalizada a cada um dos presentes.

Esta demonstração foi possível graças ao Itau – Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.a.

“Cozinhar é um modo de amar os outros”

-Mia Couto-

APPCDM