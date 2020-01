Cerca de três centenas de pessoas em Tondela a debater educação de futuro

Cerca de três centenas de pessoas estiveram dia 25, em Tondela, a discutir os desafios de uma educação de futuro, num seminário promovido pelo Município de Tondela.

Com o mote “Desafios para uma Educação de Futuro”, a iniciativa decorreu no auditório da ACERT, trazendo a Tondela especialistas de excelência nacional, que trouxeram para o debate temáticas tão cruciais como a inclusão, a importância de brincar, questões várias do desenvolvimento e a dislexia.

A abertura do evento coube ao presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, que sublinhou que estes seminários sobre educação têm como grandes objetivos “antecipar e projetar, inovar e testar, partilhar e inquietar”.

“Defendemos um modelo de educação que seja agregador deste espírito, na certeza de que a melhor solução pode depender do contexto e de factores exógenos, mas que, por isso mesmo, é desafiante, por ser exigente e por sabermos que estamos a trabalhar com o principal fator de qualificação e diferenciação de uma sociedade”, acrescentou.

José António de Jesus defendeu um modelo de educação que valorize o trabalho, que premeie o mérito, mas que permita, igualmente, promover a inclusão.

“Uma inclusão que respeite a diferença. As diferenças. Que procure a felicidade de cada um, sabendo que não não duas pessoas iguais”, referiu.

David Rodrigues foi o responsável pelo primeiro painel da manhã, deixando uma vasta panóplia de estratégias para que a escola seja progressivamente mais inclusiva.

Apelou a todos para a reflexão sobre as práticas e a experiência que se vai adquirindo, deixando ainda o desafio para não nos deixarmos iludir pela homogeneidade das estratégias e do ensino, “pois é na diferenciação que se encontra a resposta para cada um dos alunos que está em sala de aula”.

O segundo painel da manhã esteve a cargo de Rui José Correia, que aproveitou para partilhar um pouco da sua experiência como professor reconhecido pela Global Teacher Prizer, deixando a mensagem de que o professor está perfeitamente habilitado cientificamente para dar a aula, no entanto, o problema está em “como chegar ao aluno”.

“As estratégias utilizadas em contexto de sala de aula são determinantes para o sucesso do ensino”, alegou.

A abertura dos trabalhos da tarde coube a Carlos Neto, que cativou pela eloquência do seu discurso e não deixou ninguém indiferente à importância do brincar no desenvolvimento das crianças.

“Corpos ativos dão cérebros ativos”, sustentou, uma vez que “brincar é essencial para as crianças estarem bem consigo próprias e terem sucesso escolar, contribuindo para serem adultos empreendedores, felizes e de sucesso”.

Já Bárbara Dias, que trouxe um discurso mais voltado para os pais, falou sobre a importância de se saber estabelecer regras, pois isso contribui para a segurança das próprias crianças. “Pais chatos – sim, com prazer!”, acrescentou.

Por fim, Anabela Carvalho trouxe uma abordagem mais técnica, fazendo um historial acerca do erro ortográfico e das alterações que a ortografia tem sofrido ao longo dos anos.

Explicou também as implicações dos processos de descodificação da leitura e explorou as dificuldades específicas de aprendizagem, nomeadamente a dislexia, com reporte à sua vasta experiência profissional e investigação científica na área.

A vereadora da Educação da Câmara Municipal de Tondela, Sofia Ferreira, fez o encerramento do Seminário, concluindo que este evento foi um importante momento de reflexão.

“O desafio é contribuir para o crescimento e desenvolvimento harmonioso dos nossos jovens. O crescimento cognitivo, afetivo e emocional, pois só assim teremos jovens equilibrados “, disse.

No seu entender, ser o melhor aluno possível nunca pode estar dissociado de ser boa pessoa, saber lidar com os outros, estabelecer relações e ser proativo.

“O sucesso depende sempre desta conjugação”, concluiu.