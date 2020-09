Cerca de 900 operacionais mantinham-se às 21:00 no combate às chamas

Cerca de 900 operacionais mantinham-se pelas 21:00 a combater os quatro grandes incêndios que lavraram hoje em Portugal Continental, dos quais apenas o de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, se mantém ativo.

Segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as chamas em Oliveira de Frades mobilizavam àquela hora 382 operacionais e 124 veículos terrestres.

Durante o dia, foram também acionados 12 meios aéreos.

Numa conferência de imprensa realizada pelas 20:00 naquela localidade, o comandante nacional da Proteção Civil, Duarte da Costa, disse que aquele fogo tinha “uma frente ativa tocada fundamentalmente a vento”.

Apesar de o vento àquela hora estar a “soprar com menos intensidade”, a previsão meteorológica apontava para ventos fortes a meio da noite, pelo que o objetivo era “tentar acabar com este incêndio o mais depressa possível”.

O fogo, que deflagrou pelas 11:24 numa zona de mato na localidade de Antelas, concelho de Oliveira de Frades, causou ainda a morte a um bombeiro da corporação local.

No mesmo distrito, o incêndio que deflagrou numa zona de mato na localidade de Cujó, no concelho de Castro Daire, estava pelas 21:00 em fase de resolução e mobilizava àquela hora 154 operacionais, apoiados por 48 viaturas.

As chamas que deflagraram em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, foram dadas como dominadas pelas 18:45 mas, às 21:00, ainda estavam a ser combatidas por 198 operacionais e 65 veículos.

Mais a sul, no distrito de Leiria, o incêndio que deflagrou no domingo na freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós, e que lavra no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, entrou em fase de resolução ao princípio da noite e, às 21:00, estava a ser combatido por 160 operacionais, apoiados por 53 viaturas.

No entanto, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou pelas 20:00 que a probabilidade de surgirem mais ignições durante a noite “é grande”, porque são esperados ventos forte.

“Vamos continuar sobre espetro de severidade meteorológica (…). Amanhã [terça-feira], as condições vão manter-se, com influência do vento de leste, com pouca humidade. Na próxima noite, vamos ter vento moderado a forte em toda a região a norte do rio Tejo e, por momentos, vamos sofrer rajadas na ordem dos 50/60 quilómetros por hora. O que é que isto quer dizer? Muitas dificuldades para o dispositivo de combate a incêndios”, salientou o comandante da ANEPC Pedro Nunes.