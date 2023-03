Cerca de 350 árvores plantadas na região de Viseu Dão Lafões

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões promoveu na terça-feira duas iniciativas de plantação de árvores, a propósito do Dia Internacional das Florestas e Dia Mundial da Árvore.

A maior plantação, de 300 árvores de espécies autóctones como sobreiros, carvalhos, bétulas e freixos, explicou a CIM em comunicado de imprensa, aconteceu em Avelal, concelho de Sátão.

A segunda plantação, de 50 árvores, aconteceu no Centro Escolar de Sul, freguesia de São João de Areias, e no Centro Escolar do Centro, concelho de Santa Comba Dão, numa iniciativa que teve “como objetivo a sensibilização das crianças para a importância de preservar e defender a floresta”.