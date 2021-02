Cerca de 200 pessoas começam hoje a ser vacinadas em Viseu

Cerca de 200 pessoas com mais de 80 anos hoje, sexta-feira, a ser vacinadas contra a covid-19 no Pavilhão Multiusos de Viseu, no âmbito de uma experiência piloto que permitirá detetar possíveis falhas no agendamento.

“Vamos iniciar aqui uma experiência piloto, que é a nível de toda a Região Centro. É para tentarmos ver inconformidades e deficiências para que possamos, quando entrarmos em velocidade cruzeiro, termos praticamente as coisas todas buriladas”, disse ontem aos jornalistas o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Dão Lafões, António Cabrita Grade, no final de uma visita ao espaço.

Segundo o responsável, serão administradas no centro de vacinação do Pavilhão Multiusos de Viseu “200 vacinas para os utentes selecionados”.

“As 200 vacinas são só para a experiência piloto aqui em Viseu, com a USF [Unidade de Saúde Familiar] Lusitana”, explicou, acrescentando que nos restantes concelhos do ACES ainda não começará a vacinação das pessoas com mais de 80 anos.

Ontem à tarde, foram vacinados em Viseu 30 bombeiros voluntários e sapadores e outros tantos na próxima semana.

No total dos 14 concelhos do ACES Dão Lafões, serão vacinados 330 bombeiros esta semana e mais 320 na próxima, acrescentou.

“Será uma tarefa desenvolvida ao longo de duas semanas, em que iremos vacinar as listagens completas dos bombeiros das diversas corporações”, referiu Cabrita Grade.

O responsável explicou que, à semelhança de Viseu, todos os concelhos da área do ACES Dão Lafões terão centros de vacinação a funcionar e realçou a “disponibilidade do poder local” nesse sentido.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, explicou que “a opção foi a de centralizar num espaço todas as condições de segurança para que as pessoas se possam deslocar” e ser vacinadas.

“Tem havido uma preocupação do município: se é preciso fazer, faz-se e depois logo acertaremos contas com o Estado central”, frisou o autarca social-democrata, lembrando que o município já ultrapassou os três milhões de euros de custos com toda a operação relacionada com a covid-19.

Apesar dos efeitos negativos da pandemia, Almeida Henriques salientou o facto de ter levado autarquias e instituições de saúde a trabalharem em conjunto e a ganharem aprendizagens para o que poderá vir a ser a descentralização de competências nesta área.